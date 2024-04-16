Ученые научились оценивать качество сна человека по походке

Анализ показал, что люди, которые больше двигали бедрами при ходьбе, сутулились и демонстрировали «шаткость», с большей вероятностью плохо спали. Наиболее важным фактором для прогнозирования качества сна выступал первый шаг, а именно — степень вращательного движения в поясничном отделе позвоночника в момент начала ходьбы. Также у людей с низким качеством сна иногда наблюдались незначительные изменения в походке, связанные с поддержанием ее скорости.