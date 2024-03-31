Ученые нашли в мозге источник постоянной тяги к перекусам

«Область, которую мы изучаем, называется периакведуктальной серой областью (PAG), и она находится в стволе мозга, возникшем очень давно в процессе эволюции. Поэтому она есть как у людей, так и у мышей наряду с прочими млекопитающими», — объяснил нейробиолог Авишек Адхикари.