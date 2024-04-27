Ученые нашли в Китае следы необычайно крупного родственника велоцирапторов

Согласно предыдущим находкам, троодонтиды не отличались внушительными габаритами по меркам своих сородичей. Самые крупные из них вырастали до 2,5 метров, а самые маленькие весили не более 100 граммов. Они жили около 95 млн лет назад в конце юрского периода.
Троодонтиды были родственниками велоцирапторов, известных по знаменитому фантастическому фильму Стивена Спилберга «Парк Юрского Периода».
Как показало изучение окаменевших отметин от лап доисторических существ, оставивший их динозавр был около пяти метров в длину, а длина его ног составляла 180 сантиметров.
Палеонтологи подчеркнули, что эти хищники вдвое превосходили по размерам велоцирапторов из голливудской картины.
По словам ученых, открытие демонстрирует большой диапазон размеров хищных динозавров и их приспосабливаемости к различным условиям.