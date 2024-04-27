Ученые нашли в Китае следы необычайно крупного родственника велоцирапторов

Согласно предыдущим находкам, троодонтиды не отличались внушительными габаритами по меркам своих сородичей. Самые крупные из них вырастали до 2,5 метров, а самые маленькие весили не более 100 граммов. Они жили около 95 млн лет назад в конце юрского периода.