Ученые нашли в челябинской пещере астрономическую обсерваторию эпохи палеолита

Историк, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов рассказал РИА Новости об исследовании настенных знаков на потолке дальнего зала пещеры Сыймалы-Таш (Игнатьевская) Южного Урала, которая находится на территории Челябинской области. В научной работе также участвовал профессор Башкирского аграрного университета Айдар Багаутдинов. Ученые доказали, что первобытные люди обладали астрономическими знаниями и использовали их в жизни.

«На потолке дальнего зала пещеры изображены звезды и созвездия Тельца, Девы, Плеяды, Гиады, Большой и Малой Медведицы. В рисунках и знаках пещеры отражена эволюция становления математических знаний первобытного человека. Зафиксированы три варианта вычислений фаз лунного месяца», — рассказал Багаутдинов.

Ученые обнаружили мужские знаки и единственный схематический рисунок мужчины. По мнению исследователей, появление мужских геометрических знаков в искусстве верхнего палеолита свидетельствует о начале этапа завершения периода матриархата в первобытном обществе Урала.

Исследователи считают, что «красное панно» на потолке пещеры — это древняя карта звездного неба, где космос показан в виде пятен и точек. «Несмотря на то, что космос в композиции представлен как хаос из многочисленных звезд, тем не менее нами выявлен определенный порядок — это созвездия. Например, анализ звезд ковша Большой Медведицы показывает, что расположение звезд несколько иное, чем сегодня. 20−15 тысяч лет до нашей эры расположение звезд ковша было немного другим», — сообщил историк.

Ученые уверены, что первобытный человек пещеры Сыймалы-Таш знал закономерность одновременного нахождения Солнца и Луны в созвездиях Тельца и Девы и мог предвидеть и прогнозировать время будущих солнечных затмений. На основании знания о времени и периодичности солнечных затмений он также мог прогнозировать и время лунных затмений.

Исследователи также раскрыли значение «черного панно» на потолке пещеры, которое расположено симметрично «красному панно». «Красное панно» — это жизнь, «черное панно» — это смерть. Общий посыл данного панно заключается в том, что все изображенные здесь животные находятся под угрозой вымирания. Поскольку здесь также зафиксирован знак беременной женщины, то следует вывод, что высока детская смертность и смерть беременных женщин. Значит, людям Игнатьевской пещеры грозило вымирание и исчезновение", — добавил Багаутдинов.

Пещера Сыймалы-Таш, которая имеет несколько названий, в том числе Игнатьевская, расположена на правом берегу реки Сим в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Согласно открытым данным, пещера представляет собой горизонтальную карстовую полость коридорно-гротового типа с разветвленной системой ходов. Общая длина ходов пещеры 620 метров, средняя ширина 3 метра, средняя высота 2,3 метра. Объем полости составляет более 3 тысяч кубических метров.