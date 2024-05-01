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Ученые нашли точное место раскола между Африкой и Южной Америкой

Международная группа ученых из США, Анголы, Великобритании, Португалии и других стран обнаружила точное место разлома между Африкой и Южной Америкой. Части света отделились друг от друга около 140 млн лет назад при распаде суперконтинента Гондвана. Исследование опубликовано в научном журнале Geological Society Publications (GSP).

Источник: Thomas Bennie/CC0

В ходе раскопок на южном побережье Анголы команда обнаружила образцы, дающие наиболее полную геологическую информацию о расхождении материков и образовании южной части Атлантического океана. Найденные окаменелости и камни датируются периодом от 130 млн до 71 млн лет.

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, в результате чего в земной коре образовались разломы. Когда тектонические плиты под Южной Америкой и Африкой раздвинулись, магма из мантии Земли поднялась на поверхность, создав новую океаническую кору и оттолкнув континенты друг от друга. В конечном итоге Южный Атлантический океан заполнил пространство между двумя недавно образовавшимися континентами.

По словам ученых, в Анголе оказалось можно найти следы всех этапов этого геологического процесса, занявшего десятки миллионов лет — лавовые поля от извержений вулканов, трещины в коре, отложения соли на месте испарения океана и останки морских рептилий, обитавших здесь после разделения континентов.