Ученые нашли точное место раскола между Африкой и Южной Америкой

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, в результате чего в земной коре образовались разломы. Когда тектонические плиты под Южной Америкой и Африкой раздвинулись, магма из мантии Земли поднялась на поверхность, создав новую океаническую кору и оттолкнув континенты друг от друга. В конечном итоге Южный Атлантический океан заполнил пространство между двумя недавно образовавшимися континентами.