Ученые нашли связь между зелеными улицами и качеством сна

Нехватка сна остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, связанной с многочисленными проблемами со здоровьем, включая ожирение, когнитивные нарушения и проблемы психического здоровья.
В исследовании использовались данные международного опроса BlueHealth, в ходе которого были собраны ответы 18 838 взрослых из 18 стран.
Результаты показали, 22% жителей районов без зеленых насаждений спят менее шести часов сутки. Тогда как среди обитателей зеленых улиц таких оказалось 17%.
Исследование также обнаружило, что наличие зеленых пространств рядом с домом побуждает людей чаще проводить там время. Это повышает уровень физической активности горожан и улучшает их психическое благополучие.
Хорошее психическое здоровье оказалось важным фактором достаточного количества сна.
По словам авторов работы, их открытие может быть использовано для лучшего планирования жилой городской застройки.