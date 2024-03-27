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Ученые нашли связь между зелеными улицами и качеством сна

Британские ученые из Эксетерского университета изучили связь между озеленением улиц и качеством сна. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research (EnvRes).

Источник: Freepik

Нехватка сна остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, связанной с многочисленными проблемами со здоровьем, включая ожирение, когнитивные нарушения и проблемы психического здоровья.

В исследовании использовались данные международного опроса BlueHealth, в ходе которого были собраны ответы 18 838 взрослых из 18 стран.

Результаты показали, 22% жителей районов без зеленых насаждений спят менее шести часов сутки. Тогда как среди обитателей зеленых улиц таких оказалось 17%.

Исследование также обнаружило, что наличие зеленых пространств рядом с домом побуждает людей чаще проводить там время. Это повышает уровень физической активности горожан и улучшает их психическое благополучие.

Хорошее психическое здоровье оказалось важным фактором достаточного количества сна.

По словам авторов работы, их открытие может быть использовано для лучшего планирования жилой городской застройки.