Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли связь между шизофренией и генными мутациями

Ученые обнаружили связь между шизофренией и мутациями в генах, которые отвечают за развитие нервной системы человека. Об этом сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Источник: Freepik

Согласно новым данным, мутации в отвечающих за нервную систему генах могут быть потенциально связаны с развитием заболеваний психики. В частности, нарушения в генах CDH2, DCHS2, CDH23 могут приводить к развитию таких проблем. Они встречаются у людей, страдающих депрессией и шизофренией в два раза чаще, чем у здоровых людей.

Отмечается, что структуру ДНК почти 300 добровольцев из числа жителей Москвы и Подмосковья исследовала группа генетиков под руководством старшего научного сотрудника Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Максима Карагяура, указали пресс-службе РНФ.

В Сибири ученые синтезировали кристаллы для лечения шизофрении. Они также смогут помочь при лечении болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые рассказали о причинах возникновения депрессии и шизофрении. Они определили, что эти психические заболевания были унаследованы людьми от денисовцев.

Все дело в определенном гене, широко распространенном среди населения, проживающего за пределами Африканского континента, и встречающегося у 70 процентов жителей Европы. Получается, что африканцев большая склонность к заболеваниям психики обошла стороной.