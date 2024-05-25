Ученые нашли связь между шизофренией и генными мутациями

Согласно новым данным, мутации в отвечающих за нервную систему генах могут быть потенциально связаны с развитием заболеваний психики. В частности, нарушения в генах CDH2, DCHS2, CDH23 могут приводить к развитию таких проблем. Они встречаются у людей, страдающих депрессией и шизофренией в два раза чаще, чем у здоровых людей.