Ученые нашли связь между новыми лекарствами от Альцгеймера и изменением мозга

Лекарства леканемаб, которое разработано японской фармкомпанией Eisai совместно с американским партнером Biogen, и донанемаб от американской Lilly называют «революционными» лекарствами от болезни Альцгеймера, так как они помогают очищать мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни.