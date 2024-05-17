Ученые нашли связь между микропластиком и опасной жарой

Также ученые выяснили, что микропластик уменьшает поглощение углекислого газа живым фитопланктоном. Растворяясь в воде, полимеры выделяют органический углерод, которым питаются эти морские растения. За счет альтернативного источника питания фитопланктон перестает усваивать углерод из атмосферы, увеличивая концентрацию углекислого газа в воздухе.