Ученые нашли связь между мигренью у пожилых и риском ДТП

Специалисты Университета Колорадо и их коллеги из разных научных центров США выяснили, что люди, у которых мигрень проявилась только в пожилом возрасте, чаще остальных попадают в автомобильные аварии в течение года после постановки диагноза. Исследование опубликовано в Journal of the American Geriatrics Society.

Мигрень — это неврологическое заболевание, характеризующееся острой головной болью, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, а также непереносимостью света и звуков. Чаще всего недугом страдают пожилые люди, а проявляющиеся симптомы, согласно исследованию, могут влиять на безопасность вождения.

В течение пяти лет команда специалистов наблюдала за 2589 водителями в возрасте 65−79 лет. Все участники исследования отчитывались об авариях, в которые попадали, а стиль вождения испытуемых определялся при помощи GPS-датчиков в машинах.

До проведения эксперимента 324 участника сообщили о том, что уже страдают мигренью, а у 34 людей заболевание развилось в период наблюдения.

В результате выяснилось, что давно поставленный диагноз влиял на увеличение случаев экстренных торможений, но на частоте аварий это не сказывалось. Однако в течение года после проявления мигрени количество ДТП с участием пожилых людей возросло в три раза. При этом препараты, назначаемые при заболевании, существенно не влияли на стиль вождения и риск дорожно-транспортных происшествий.

Ученые предполагают, что увеличение случаев ДТП у пожилых водителей с мигренью связан с тем, что во время приступов снижается концентрация внимания, наблюдаются нарушения зрения и реакции. Также заболевание может приводить к сонливости или, наоборот, бессоннице, что также влияет на безопасность на дорогах.

Ранее врач назвал пациентов, которые чаще других страдают мигренью.