Ученые нашли способ заставить растения превращать углекислый газ в удобрения

«В отличие от растений, цианобактерии имеют систему, называемую механизмом концентрации углекислого газа, которая позволяет им связывать углерод из атмосферы и превращать его в сахара значительно быстрее, чем обычные виды сельскохозяйственных культур», — сказала руководитель исследования, профессор Саша Пулсфорд.