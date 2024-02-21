Ученые нашли способ защиты коралловых рифов от туристов

Чтобы сохранить кораллы без ущерба для туристической отрасли, исследователи и экологи предложили создать искусственный риф в качестве альтернативной площадки для погружений любителей подводного плавания. Эксперимент стартовал в 2006 году, и сегодня специалисты смогли подвести итоги многолетних наблюдений.