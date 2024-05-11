Ученые нашли способ точнее предсказывать извержения вулканов

Кроме того, магма, выпущенная вулканами имела высокое содержание кремнезема, природного соединения, которое, как известно, играет роль в определении вязкости и взрывоопасности магмы. При этом магма с высоким содержанием кремнезема имеет тенденцию быть более вязкой и приводит к более взрывным извержениям, говорится в исследовании.