Ученые нашли простой способ омолодить ум и тело стареющих собак

Этологи добавили, что их результаты доказывают, что занятия с собаками действительно замедляют их старение, улучшают здоровье и обеспечивают более длительную и счастливую жизнь. Даже один час игровой терапии в неделю в течение трех месяцев повышает когнитивные способности у пожилых псов.