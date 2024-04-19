Ученые нашли признаки смены власти у майя

Кристина Гальперин из Монреальского университета (Канада) много лет руководит раскопками археологического памятника Уканаль — современное название места, где некогда находилось царство К’анвицнал. Артефакты, найденные там, Гальперин и ее коллеги, связали с неожиданным подъемом К’анвицнала.
Поздний классический период (600−900 годы н. э.) стал временем наивысшего расцвета и последовавшего резкого упадка цивилизации майя. В IX веке население южных частей ее ареала резко сократилось, люди покидали города, которые быстро ветшали.
Обычно этот упадок связывают с засухами, начавшимися в Центральной Америке примерно с 800 года и повлекшими за собой голод. Но, как оказалось, все эти обстоятельства не затронули одно небольшое южное царство майя — К’анвицнал (K"anwitznal). Напротив, в начале IX века оно вступило в период процветания, который начался со странных событий.
Археологи раскопали в Уканале пирамиду, которая к концу строительства имела высоту более 45 метров. Чтобы построить ее верхнюю часть, нижний уровень на время перекрыли известняковыми плитами. По ними исследователи обнаружили фрагменты обугленных человеческих костей, а также множество украшений из нефрита и морских раковин. Так, например, там находилась нефритовая маска, которая помещалась в царскую гробницу.
В хранилище находились останки четырех тел, которые, по мнению специалистов, принадлежали членам царской семьи. Скорее всего, их перенесли из другого места и похоронили там, где их обнаружили специалисты. Более 1500 фрагментов нефритовых подвесок и свыше 10 000 бусин из морских раковин — довольно типичный погребальный инвентарь именно для царского захоронения майя.
Судя по состоянию костей, они подверглись температуре 800, то есть возгорание было достаточно масштабным. Конечно, для майя сожжение было нормальным явлением. Например, некоторые обряды, связанные с огнем, были актом почитания умерших.
По мнению специалистов, то, как с костями обошлись после сожжения, говорит о том, что ритуал в К’анвицнале стал актом осквернения, разрушения.
Ученые указали, что это событие совпадает с приходом к власти в К’анвицнале нового правителя по имени Папмалиль (Papmalil). Это имя уникально для текстов южных майя, и, возможно, его носитель пришел из других земель.
Папмалиль известен не только тем, что он прервал правящую династию в К’анвицнале. Он также стал уважаемой фигурой среди правителей других государств майя.
На барельефах, изображающих обмен дарами между Папмалилем и царем Караколя, подчеркнуто, что ведущую роль в этом процессе играл первый. Он также руководил ритуалами при вступлении на трон короля Наранхо.
Во время правления Папмалиля в К’анвицнале отремонтировали общественные здания, начали строить новые дома, систему каналов и площадку для игры в мяч — помесь спорта и ритуала.
Исследователи отметили, что процветание, которое принес К’анвицналу иностранец в то время, когда другие царства приходили в упадок, могло быть связано с публичным разрушением царских захоронений. Этим он быстро привлек на свою сторону большинство жителей.
Анна Морозова