Ученые нашли признаки смены власти у майя

Обычно этот упадок связывают с засухами, начавшимися в Центральной Америке примерно с 800 года и повлекшими за собой голод. Но, как оказалось, все эти обстоятельства не затронули одно небольшое южное царство майя — К’анвицнал (K"anwitznal). Напротив, в начале IX века оно вступило в период процветания, который начался со странных событий.