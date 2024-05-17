Ученые нашли причину уникальных различий между полушариями мозга человека

Несмотря на свою зеркальную анатомию, левое и правое полушария человеческого мозга имеют функциональные особенности, которые влияют на нейронные связи и когнитивные процессы, такие как речь. Но как возникают эти различия в нейронных схемах, до недавнего времени было неясно.