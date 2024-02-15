Ученые нашли подтверждение гипотезы Эйнштейна о гравитационных лазерах

Аксионы настолько легки, что обладают квантовыми свойствами. Это значит, что длины их волн достаточно велики, что, в свою очередь, позволяет частицам взаимодействовать с черными дырами. Однако из-за своей природы аксионы не проваливаются за горизонт событий, а вращаются вокруг гравитационной воронки подобно электронам у ядра атома.