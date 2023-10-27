Ученые нашли пернатых с иммунитетом к птичьему гриппу

Предварительные исследования на небольшой выборке пернатых, включая северных олуш и бакланов, обнаружили специфический иммунитет к гриппу H5N1, позволивший выздороветь определенному количеству пернатых.

Однако вирусы птичьего гриппа склонны к изменениям, поэтому уровень антител в организмах животных, скорее всего, со временем снизится, а их потомство не получит гарантированной иммунной защиты от вируса уже к следующему году. В связи с этим больших преимуществ на уровне популяции пока не наблюдается, отметили ученые.

Консорциум FluMap также выявил несколько генетических характеристик, которые объясняют способность нынешних вирусов H5N1 быстро распространяться и заражать более широкий спектр видов. Исследования показали, что несколько генов вируса поменялись местами и эволюционировали, чтобы действовать вместе, повышая приспособленность к заражению, передаче и сохранению у птиц. При этом патогены пока остаются безвредными для человека.