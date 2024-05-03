Ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе

Оказалось, что помидоры в одних горшках с горошком росли лучше, чем порознь. Плоды томатов увеличились в размерах и содержали больше калия. Эффект был обусловлен способностью горошка вытягивать азот из воздуха и превращать его в аммиак, который затем выделялся в почву и служил удобрением для помидоров.