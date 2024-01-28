Ученые нашли нож с древнейшими датскими рунами

Железный нож длиной в восемь сантиметров был найден на острове Ферен. Ученые считают, что руническую надпись, которую можно прочитать как «Хирила», оставили в 150 году нашей эры. Ее обнаружили после очистки ножа. Неизвестно, обозначает ли это слово название самого ножа или имя владельца. Однако установлено, что в надписи использовали древнейший из известных рунических алфавитов.