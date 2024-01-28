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16:00 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли нож с древнейшими датскими рунами

Археологи обнаружили небольшой нож с уникальной рунической надписью. Ее возраст составляет около двух тысяч лет, что делает руны самыми древними из найденных в Дании. Об этом сообщает Arkeonews.

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Источник: РИА "Новости"

Железный нож длиной в восемь сантиметров был найден на острове Ферен. Ученые считают, что руническую надпись, которую можно прочитать как «Хирила», оставили в 150 году нашей эры. Ее обнаружили после очистки ножа. Неизвестно, обозначает ли это слово название самого ножа или имя владельца. Однако установлено, что в надписи использовали древнейший из известных рунических алфавитов.

Ученые отметили, что находка — уникальная возможность узнать больше о самом раннем письменном языке Дании времен железного века.

«В то время грамотность не была широко распространена, и поэтому она была связана с особым статусом и властью, которые давали возможность читать и писать. В начале истории рун писцы представляли собой небольшую интеллектуальную элиту, и первые следы таких людей можно найти на Ферене», — объяснили археологи.

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