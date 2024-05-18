Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли неожиданный способ снизить риск рака крови

Ученые из Дании обнаружили, что длительный прием метформина (лекарства от диабета) снижает вероятность развития рака крови.

Источник: РИА "Новости"

Результаты их исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

Исследование базировалось на данных более 19 тысяч участников, как здоровых, так и диабетиков, принимавших метформин для снижения сахара. За период наблюдения с 2010 по 2018 год было зафиксировано 3816 новых случаев миелопролиферативных новообразований, редких форм рака крови, при которых в костном мозге происходит избыточное производство эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов. Это может привести к повышенному риску инсульта, сердечного приступа и повреждению внутренних органов.

Результаты показали, что прием метформина снижает риск развития всех типов миелопролиферативных новообразований у диабетиков, причем наиболее заметный эффект наблюдался у тех, кто принимал препарат более пяти лет.

Однако ученые пока не могут точно объяснить механизм, лежащий в основе таких защитных свойств метформина. Они планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, влияет ли это лекарство на риск развития других видов рака крови, например, на острый миелоидный лейкоз.