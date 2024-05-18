Ученые нашли неожиданный способ снизить риск рака крови

Результаты их исследования опубликованы в журнале Blood Advances.
Исследование базировалось на данных более 19 тысяч участников, как здоровых, так и диабетиков, принимавших метформин для снижения сахара. За период наблюдения с 2010 по 2018 год было зафиксировано 3816 новых случаев миелопролиферативных новообразований, редких форм рака крови, при которых в костном мозге происходит избыточное производство эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов. Это может привести к повышенному риску инсульта, сердечного приступа и повреждению внутренних органов.
Результаты показали, что прием метформина снижает риск развития всех типов миелопролиферативных новообразований у диабетиков, причем наиболее заметный эффект наблюдался у тех, кто принимал препарат более пяти лет.
Однако ученые пока не могут точно объяснить механизм, лежащий в основе таких защитных свойств метформина. Они планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, влияет ли это лекарство на риск развития других видов рака крови, например, на острый миелоидный лейкоз.