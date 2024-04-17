Ученые нашли микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы

Как показали эксперименты, Desulfosporosinus преобразует легко растворимый в воде шестивалентный уран в почти нерастворимый четырехвалентный. По словам исследователей, бактерии за неделю превратили около 40% растворенного вещества в его более безопасную форму. По словам специалистов, это происходит в благодаря защитной реакции микроорганизмов.