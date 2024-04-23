Ученые нашли космический «фонтан», извергающий материю массой в десятки миллионов Солнц

Австралийские астрономы обнаружили в космосе мощный «фонтан», бьющий потоками газа на расстояние до 20 тыс. световых лет. Им оказалась спиральная галактика NGC 4383 в созвездии Волосы Вероники в 62 млн световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).