Ученые нашли колоссальные структуры неизвестной природы в далеком космосе

Ученые предполагают, что Большое Кольцо может иметь отношения к так называемым барионным акустическим колебаниям (БАО). БАО представляют собой круглые расположения галактик, встречающиеся по всему космосу. Они представляют собой сферы из застывших акустических волн, которые распространялись по ранней Вселенной, а затем застыли на месте, когда пространство стало настолько рассеянным, что волны потеряли возможность распространяться.