Ученые нашли источник пыли, из-за которой таят ледники Тибета

Пыль, оседающая на поверхности ледника, уменьшает альбедо (отражающую способность) льда и повысить эффективность поглощения солнечной радиации, что оказывает существенное влияние на скорость расплавления льдов и глобальное изменение климата.

Исследователи использовали два метода трассировки, чтобы выяснить происхождение ледниковой пыли на Тибетском нагорье, и пришли к выводу, что пыль в основном возникла из поверхностных почв самого Тибетского нагорья, а также из пустынь Такла-Макан и Тар и бассейна Кайдам до сезона дождей. Такла-Макан и Тар были признаны основными источниками пыли.

Такла-Макан — вторая по величине песчаная пустыня в мире, расположенная в Китае. Пустыня Тар находится на северо-западе Индии.

Центральные и южные ледники Тибетского нагорья сильно пострадали от пустынной пыли из-за влияния рельефа местности и западных ветров, отметили ученые.

«Наше исследование представляет собой ценную основу для будущих усилий по анализу характеристик элементов ледника и климатических эффектов», — уточнил автор научной работы Ли Юэфан.