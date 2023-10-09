20:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли источник пыли, из-за которой таят ледники Тибета

Ученые из Китайской академии наук определили основные источники пыли, попадающей на Тибетское нагорье и ускоряющей таяние ледников. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Pollution Research (ESPR).

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Пыль, оседающая на поверхности ледника, уменьшает альбедо (отражающую способность) льда и повысить эффективность поглощения солнечной радиации, что оказывает существенное влияние на скорость расплавления льдов и глобальное изменение климата.

Исследователи использовали два метода трассировки, чтобы выяснить происхождение ледниковой пыли на Тибетском нагорье, и пришли к выводу, что пыль в основном возникла из поверхностных почв самого Тибетского нагорья, а также из пустынь Такла-Макан и Тар и бассейна Кайдам до сезона дождей. Такла-Макан и Тар были признаны основными источниками пыли.

Такла-Макан — вторая по величине песчаная пустыня в мире, расположенная в Китае. Пустыня Тар находится на северо-западе Индии.

Центральные и южные ледники Тибетского нагорья сильно пострадали от пустынной пыли из-за влияния рельефа местности и западных ветров, отметили ученые.

«Наше исследование представляет собой ценную основу для будущих усилий по анализу характеристик элементов ледника и климатических эффектов», — уточнил автор научной работы Ли Юэфан.

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