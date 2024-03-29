Ученые нашли источник полезных липидов в травяных чаях

Анализ выявил значительные различия в липидах в четырех типах чая. К ним относилась отдельная категория липидов, называемых эфирами гидроксижирных кислот с короткой цепью жирных кислот (SFAHFA), некоторые из которых ранее никогда не обнаруживались в растениях.