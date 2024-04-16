Ученые нашли гигантскую черную дыру недалеко от Земли

Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал черной дыре Cyg X-1 в созвездии Лебедя, которая оказалась в 20 раз массивнее нашей звезды. А ближайшая к Земле из известных черных дыр Gaia-BH1 с массой в 9,6 массы Солнца находится в 1,56 тыс. световых лет от нашего мира.