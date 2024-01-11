Ученые нашли циркуляцию токсичных «вечных» химикатов в водах Арктики

Команда ученых под руководством профессора Высшей школы океанографии университета Род-Айленда (URI, США) Райнера Ломанна выявила циркуляцию так называемых токсичных «вечных» химикатов в проливах между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Об этом говорится на сайте исследовательской школы.

В новой работе, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology Letters, профессор URI Ломанн и его соавторы сообщили, что Северный Ледовитый океан экспортирует в Северную Атлантику сотни тонн PFAS, и почти столько же попадает в него, обеспечивая циркуляцию этого соединения по всему миру.

Пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС или PFAS) — это химические вещества, которые доказанно вредны для здоровья и присутствуют в антипригарном покрытии посуды, пищевой упаковке, непромокаемой одежде и множестве других товаров для дома. Также источником PFAS может быть вода в регионах, подверженных загрязнению этими веществами. Их называют «вечными» химикатами, поскольку не существует эффективного и естественного способа их разрушения после попадания в окружающую среду.

Они могут содержаться в отработанном воздухе из промышленных источников, а затем рассеиваться в близлежащих грунтах и водоемах. Дождь и снег могут в конечном итоге унести их из воздуха в почву и поверхностные воды. Накопление частиц может даже заставить их путешествовать по воздуху на большие расстояния.

«PFAS попадают в океан в результате сочетания атмосферных осадков и различных выбросов с промышленных предприятий, загрязненных территорий и очистных сооружений», — говорит Ломанн.

Потенциальное воздействие этих соединений на морские организмы зависит от того, какие PFAS присутствуют и в каких концентрациях. Эти факторы постоянно меняются по мере течения воды между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантического океана. Эти водоемы соединены проливом Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Теплая вода течет на север по восточной стороне пролива, а холодная вода течет на юг вдоль западной стороны, обеспечивая динамический шлюз для транспортировки химикатов.

Ученые применили системы пассивного отбора проб, которые улавливали PFAS в заполненную сорбентом микропористую мембрану из протекающей мимо воды. Они разместили системы в трех местах пролива Фрама и на четырех глубинах в каждой из точек. Через год команда извлекла системы и измерила собранные образцы с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.

Как оказалось, в водах залива Фрама содержится не менее 10 разных PFAS в различных концентрациях. При этом некоторые загрязнители присутствуют на глубине около 1 км.

Это последнее открытие удивило ученых, так как «эта вода “старая”, она не контактировала с атмосферой в течение 50 или даже сотни лет». Команда предполагает, что эти соединения могли попасть туда, прикрепляясь к частицам, когда они падали на морское дно.

Исследователи подсчитали, что ежегодно около 123 т вредных ПФАС вечных химикатов попадает в Северный Ледовитый океан и около 110 т — в Атлантический в ходе циркуляции потоков.

«“Вечные” химикаты присутствуют в гораздо больших концентрациях, чем другие загрязнители, которые мы наблюдали до этого», — отметил Ломанн.

Ранее ученые из Флоридского университета в США обнаружили токсичные химикаты в туалетной бумаге по всему миру. Исследователи провели эксперимент. Они проверили продукцию 21 бренда на содержание этих соединений. PFAS содержались во всех образцах. Найти продукцию этих брендов можно на полках магазинов по всему миру. Чаще всего в туалетной бумаге встречалось соединение фтортеломер фосфат диэстер. Именно его связывают с дисфункцией репродуктивной системы.