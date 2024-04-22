Ученые нашли блуждающий осколок Луны в околоземном пространстве

Астероид Камоалева представляет собой небольшой объект размером, по разным оценкам, от 20 до 100 метров. Он считается квазипутником нашей планеты. В отличие от настоящих спутников, он движется вокруг Земли по нестабильной траектории то приближаясь, то отдаляясь.