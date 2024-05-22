Ученые нашли альтернативу антибиотикам в виде стали

Борьба с грамотрицательными патогенными бактериями без использования специализированных соединений, таких как антибиотики, представляет сложность из-за толстой многослойной клеточной стенки этих микроорганизмов. Это делает их способными выживать и размножаться на различных поверхностях, что увеличивает риск заражения трудноизлечимыми инфекциями. Существующие противообрастающие покрытия могут предотвращать прилипание патогенных микроорганизмов, но они часто содержат токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.