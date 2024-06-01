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Ученые нашли 10 каноэ, которым больше 4500 лет

Находку обнаружили около Великих озер на границе США и Канады.

Источник: соцсети

Морские археологи из Исторического общества штата Висконсин недавно обнаружили сразу 10 каноэ коренных американцев на дне озера Мендота в этом же штате. Ученые утверждают, что каноэ принадлежали племени Виннебаго.

Их уже находили здесь раньше — по одному в 2021 и 2022-х годах, но оказалось, что озеро гораздо богаче на находки: на этот раз археологи обнаружили целый десяток лодок, хотя обломков рядом столько, что, возможно, целых каноэ было 11.

Доктор Эми Розброу, одна из археологов, уверена, что у открытия большой потенциал: это не просто «снова каноэ», а возможность лучше узнать, как жил народ Виннебаго, и как реагировал много тысяч лет назад на перемены климата.

Радиоуглеродный анализ показал, что старейшее из найденных каноэ было построено примерно в 2500 году до нашей эры, и это самая древняя лодка из всех, когда-либо найденных в регионе системы Великих озер.

Лодки нашли рядом с 240-метровой косой, которая, как считают ученые, когда-то была побережьем, но сейчас находится глубоко под водой.

Билл Квакенбуш, сотрудник Общества сохранения исторического наследия Виннебаго, рассказывает порталу IFLScience: «одно дело слушать устные предания, а другое — своими глазами увидеть подтверждение существования настолько древней культуры».

Возможно, на дне озера скрывается ещё больше каноэ, но ученые решили оставить их там, поскольку извлеченные лодки слишком хрупкие. Два каноэ, найденные в прошлые годы, уже консервируют, чтобы их можно было выставить в музее, не опасаясь за сохранность, но этот кропотливый процесс завершится только в 2026 году.

Находки, которые рассказывают о жизни людей в далекой древности, появляются почти каждый день, например, детские рисунки из римского города Помпеи помогли ученым узнать, что интересовало детей 2000 лет назад.

Георгий Мазуркевич