Ученые нашли 10 каноэ, которым больше 4500 лет

Возможно, на дне озера скрывается ещё больше каноэ, но ученые решили оставить их там, поскольку извлеченные лодки слишком хрупкие. Два каноэ, найденные в прошлые годы, уже консервируют, чтобы их можно было выставить в музее, не опасаясь за сохранность, но этот кропотливый процесс завершится только в 2026 году.