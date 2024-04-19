Ученые изучат воду в системе Юпитера с помощью георадара

Предполагается, что луны Юпитера и Сатурна, такие как Энцелад, Ганимед, Европа и Каллисто, содержат океаны жидкой воды под ледяными корками. Поскольку в обозримом будущем не предвидится возможности высадки на поверхность этих небесных тел, специалисты намерены собрать данные с помощью дистанционного зондирования.