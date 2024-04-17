Ученые из Японии ускорили заживление тяжелых переломов костей при помощи плазмы

Открытие было совершено группой японских биологов под руководством профессора Университета Осаки (Япония) Хироаки Накамуры при изучении того, как меняется процесс регенерации костной ткани при длительном воздействии на нее холодной гелиевой плазмы. Эта субстанция сейчас активно используется для ускорения заживления хронических ран. Исследователи предположили, что низкотемпературная плазма также может ускорить заживление легких и тяжелых переломов. Технологию опробовали на лабораторных крысах.