Ученые из Японии ускорили заживление тяжелых переломов костей при помощи плазмы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Японские исследователи обнаружили, что заживление тяжелых переломов костей можно ускорить, если обработать поврежденные участки костной ткани при помощи холодной гелиевой плазмы. Результаты опытов биологов были опубликованы в статье в научном журнале PLoS One.
«Большинство переломов костей успешно залечивается, однако примерно в 5−10% случаев этот процесс протекает медленно или в результате его возникают осложнения в форме несрастаний или псевдоартроза. Проведенные нами опыты показали, что обработка тяжелых переломов при помощи холодной гелиевой плазмы ускоряет их заживление, а также повышает прочность костей», — говорится в исследовании.
Открытие было совершено группой японских биологов под руководством профессора Университета Осаки (Япония) Хироаки Накамуры при изучении того, как меняется процесс регенерации костной ткани при длительном воздействии на нее холодной гелиевой плазмы. Эта субстанция сейчас активно используется для ускорения заживления хронических ран. Исследователи предположили, что низкотемпературная плазма также может ускорить заживление легких и тяжелых переломов. Технологию опробовали на лабораторных крысах.
Наблюдения показали, что плазменная терапия не привела к значительному ускорению заживления легких переломов. При этом она в несколько раз ускорила процесс регенерации костной ткани при тяжелых переломах, а также в 3,5 раза повысила прочность новых участков костей и снизила вероятность появления несрастаний и псевдоартроза.
Пока ученые не могут точно сказать, как именно плазма ускоряет заживление переломов, однако проведенные ими опыты на культурах стволовых клеток показывают, что данная терапия ускоряет созревание остеобластов, взрослых клеток костной ткани. Последующие опыты помогут понять, как именно возникает это ускорение, что позволит разработать еще более эффективные методы лечения переломов, подытожили исследователи.