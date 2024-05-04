Ученые из США установили связь между газовыми плитами и ранней смертью

Исследователи из Стэнфордского университета выявили, что люди, проживающие в домах с газовыми плитами, регулярно вдыхают вредные вещества, в первую очередь диоксид азота NO2. Это может привести к развитию астмы у детей, а также ранней смерти, сообщается в опубликованном в журнале Science Advances исследовании.