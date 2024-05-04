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Ученые из США установили связь между газовыми плитами и ранней смертью

В домах с газовыми плитами увеличена концентрация вредных веществ.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Стэнфордского университета выявили, что люди, проживающие в домах с газовыми плитами, регулярно вдыхают вредные вещества, в первую очередь диоксид азота NO2. Это может привести к развитию астмы у детей, а также ранней смерти, сообщается в опубликованном в журнале Science Advances исследовании.

Профессор Школы устойчивого развития Doerr Стэнфордского университета Роб Джексон отметил, что не ожидал полученных результатов. Исследования показали, что 
«концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты».

В ходе эксперимента ученые установили специальные датчики для измерения концентрации NO2 более чем в ста домах различной площади, планировки и с разными методами вентиляции и фиксировали концентрацию диоксида азота до, во время и после использования плит.

Результаты исследования показали, что работа газовых плит увеличивает воздействие NO2 почти до уровня, считающегося Всемирной организацией здравоохранения небезопасным вне помещений. При этом концентрация вредных веществ существенно выше в квартирах и домах с небольшой площадью.

Ученые пришли к выводам, что продукты горения могли стать причиной 200 тысяч текущих случаев детской астмы, из них порядка четверти — из-за NO2. Также использование газовых плит в домах могло привести к 19 тысяч смертей среди взрослых ежегодно. Эта цифра составляет 40% от числа смертей, связанных с пассивным курением.

Более ранние исследования установили, что продуктами горения газа при использовании плит в домах являются вредные вещества метан и бензол. Избежать вредного воздействия помогают электроплиты, а снизить загрязнение воздуха при невозможности замены можно, используя вентиляцию.

Ранее стало известно, что ученые российского Института прикладной геофизики (ИПГ) в течение ночи и утра 4 мая зафиксировали на Солнце пять мощных вспышек. Прогнозируется. что днем на Земле будет наблюдаться неустойчивое геомагнитное поле и возможно дальнейшее ухудшение условий работы коротковолновой связи.