Ученые из США установили связь между газовыми плитами и ранней смертью

Исследователи из Стэнфордского университета выявили, что люди, проживающие в домах с газовыми плитами, регулярно вдыхают вредные вещества, в первую очередь диоксид азота NO2. Это может привести к развитию астмы у детей, а также ранней смерти, сообщается в опубликованном в журнале Science Advances исследовании.
Профессор Школы устойчивого развития Doerr Стэнфордского университета Роб Джексон отметил, что не ожидал полученных результатов. Исследования показали, что
«концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты».
В ходе эксперимента ученые установили специальные датчики для измерения концентрации NO2 более чем в ста домах различной площади, планировки и с разными методами вентиляции и фиксировали концентрацию диоксида азота до, во время и после использования плит.
Результаты исследования показали, что работа газовых плит увеличивает воздействие NO2 почти до уровня, считающегося Всемирной организацией здравоохранения небезопасным вне помещений. При этом концентрация вредных веществ существенно выше в квартирах и домах с небольшой площадью.
Ученые пришли к выводам, что продукты горения могли стать причиной 200 тысяч текущих случаев детской астмы, из них порядка четверти — из-за NO2. Также использование газовых плит в домах могло привести к 19 тысяч смертей среди взрослых ежегодно. Эта цифра составляет 40% от числа смертей, связанных с пассивным курением.
Более ранние исследования установили, что продуктами горения газа при использовании плит в домах являются вредные вещества метан и бензол. Избежать вредного воздействия помогают электроплиты, а снизить загрязнение воздуха при невозможности замены можно, используя вентиляцию.
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