Ученые из США нашли способ ускорить процесс освоения роботами новых задач

«Роботы под управлением нашего алгоритма были более быстрыми и умелыми, чем машины под контролем уже существующих систем ИИ. Это очень важный плюс для использования роботов для решения реальных задач, так как у машин в таких ситуациях обычно нет ни времени, ни возможностей на поиски ответов при помощи метода проб и ошибок», — пояснил научный сотрудник Северо-Западного университета (США) Томас Берруэта, чьи слова приводит пресс-служба вуза.