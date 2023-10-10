Ученые из СПбПУ открыли способ восстановления нервных клеток

Команда экспертов из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработала уникальный метод замещения дефектов периферических нервных волокон. Процесс происходит при помощи композитных волокон на основе хитозана (полученный из хитина — полисахарида, выполняющего защитную и опорную функции на стенках грибов) с применением углеродных нанотрубок. Разработка поможет восстановлению полной функции нерва после его повреждения.

Травмы нервов приводят к нарушению двигательной и сенсорной деятельности. Чтобы избавить человека от дисфункции, хирурги проводят операцию по замещению поврежденного пучка нервных волокон применением аутоневральных вставок (это нервы самого человека, взятые из других частей организма). Правда, в такой процедуре есть существенный минус — кондуиты из коллагена, желатина, хитозана, полигликолида не могут восстановить дефекты более 3 сантиметров. Российские ученые решили эту проблему.

Специалисты смогли создать композитные волокна на основе хитозана с применением углеродных нанотрубок, которые заменят поврежденный нерв.

Исследователи создали трубчатую матрицу (кондуит) длиной 1−1,5 сантиметра. Затем получили хитозановые волокна с различным содержанием углеродных нанотрубок. Затем их совместили и соединили два конца периферического нерва.

В экспериментальной части исследователи провели операцию на животных. У них вырезали часть седалищного нерва, а затем заменили ее полученным тестовым образцом.

Через несколько месяцев был проведен анализ, в результате которого выяснилось, что этот метод позволяет успешно замещать дефекты в периферической нервной системе.

Ученые отметили, что острой воспалительной реакции со стороны организма на эти материалы не наблюдалось.

В будущем специалисты планируют провести эксперименты по созданию кондуитов с использованием 3D-принтера. Как говорят эксперты, это ускорит процесс восстановления и повысит качество образующих нервных тканей.

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Анна Морозова