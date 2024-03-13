Ученые из России рассказали, как возникает эффект Манделы

Многим фраза Бориса Ельцина, уходящего в отставку, запомнилась как «Я устал! Я ухожу», в то время как он сказал «Я ухожу. Я сделал все, что мог».

Бородинское сражение 7 сентября 1812 года не закончилось победой русских войск. На самом деле сражение закончилось ничьей: ни русская, ни французская армии не достигли стратегической победы.

Ледовое побоище сильно отличалось от той картины, что представлена в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год). В ранних летописях нет слов о том, как тевтонские рыцари проваливались под лед, а снаряжение и русских, и немецких воинов весило примерно одинаково, оттого смысла переносить сражение на хрупкий лед не было вовсе.

Вентиляцию нельзя использовать для перемещения внутри здания. Возможно, в производственных и больших общественных зданиях это реально, но в России такие протяженные системы проектируют крайне редко. В жилых зданиях ширина воздуховода обычно равна 0,3−0,5 метра — не каждый ребенок поместится в такие размеры, не говоря уже о взрослом, которому к тому же нужно ползти.

Выстрел из оружия с глушителем не беззвучен. Внутри классического глушителя, представляющего собой цилиндр, есть камеры, предназначенные для отвода пороховых газов. В момент выстрела газы попадают сразу в несколько камер, где они теряют свою скорость, одновременно расширяясь и охлаждаясь. В ходе экспериментов удалось установить, что звук от оружия с глушителем человек услышит на расстоянии примерно 10 метров, а без глушителя — 50 метров.

Один из самых ярких примеров эффекта — песня «Пять минут», исполненная Людмилой Гурченко в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Многие помнят, что героиня пела: «Пять минут, пять минут — это много или мало». На самом деле текст песни выглядит так:

Пять минут… Пять минут…

Бой часов раздастся вскоре,

Пять минут… Пять минут…

Помиритесь все, кто в ссоре.

Пять минут… Пять минут…

Разобраться если строго,

Даже в эти пять минут

Можно сделать очень много.