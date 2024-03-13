Ученые из России рассказали, как возникает эффект Манделы

Многие уверены в правдивости фактически неверных данных. Например, о том, что русские выиграли Бородинское сражение, по вентиляции можно передвигаться, а Борис Ельцин говорил «Я устал! Я ухожу». Ученые Пермского Политеха объяснили, как возникает «эффект Манделы» — феномен коллективных ложных воспоминаний.
Память — свойство мозга, которое обеспечивает запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание информации. Со временем фрагменты прошлых событий могут забываться, и, чтобы восполнить брешь, мозг неосознанно формирует ложные воспоминания. Также некоторую информацию можно и внушить — это прием манипуляции.
Что такое «эффект Манделы»?
По словам Ольги Юрьевны, кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии Пермского Политеха, «“эффект Манделы” — это эффект ложной коллективной памяти, когда воспоминания группы людей противоречат реальным фактам, а некоторые детали прошлых событий искажаются». Впервые этот термин использовала писательница Фиона Блум. В 2009 году она заметила, что в интернете вполне серьезно обсуждалась смерть политического деятеля Нельсона Манделы в 1980 году, который на тот момент был еще жив.
Почему ошибочные воспоминания возникают у многих людей сразу?
Универсальной причины не существует. Во-первых, играют роль несовершенства человеческой памяти, наложение близких воспоминаний и подавляющие их травмирующие эпизоды из прошлого. Во-вторых, коллективное искажение информации можно объяснить феноменом конформизма, когда человек склонен соглашаться и принимать информацию, поддержанную большинством. В-третьих, с учетом интенсивного информационного потока сложно выделить истинные факты или фейки.
Самые яркие примеры эффекта Манделы
- Картина художника Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына» на самом деле называется «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
-
Многим фраза Бориса Ельцина, уходящего в отставку, запомнилась как «Я устал! Я ухожу», в то время как он сказал «Я ухожу. Я сделал все, что мог».
Бородинское сражение 7 сентября 1812 года не закончилось победой русских войск. На самом деле сражение закончилось ничьей: ни русская, ни французская армии не достигли стратегической победы.
Ледовое побоище сильно отличалось от той картины, что представлена в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год). В ранних летописях нет слов о том, как тевтонские рыцари проваливались под лед, а снаряжение и русских, и немецких воинов весило примерно одинаково, оттого смысла переносить сражение на хрупкий лед не было вовсе.
Вентиляцию нельзя использовать для перемещения внутри здания. Возможно, в производственных и больших общественных зданиях это реально, но в России такие протяженные системы проектируют крайне редко. В жилых зданиях ширина воздуховода обычно равна 0,3−0,5 метра — не каждый ребенок поместится в такие размеры, не говоря уже о взрослом, которому к тому же нужно ползти.
Выстрел из оружия с глушителем не беззвучен. Внутри классического глушителя, представляющего собой цилиндр, есть камеры, предназначенные для отвода пороховых газов. В момент выстрела газы попадают сразу в несколько камер, где они теряют свою скорость, одновременно расширяясь и охлаждаясь. В ходе экспериментов удалось установить, что звук от оружия с глушителем человек услышит на расстоянии примерно 10 метров, а без глушителя — 50 метров.
Один из самых ярких примеров эффекта — песня «Пять минут», исполненная Людмилой Гурченко в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Многие помнят, что героиня пела: «Пять минут, пять минут — это много или мало». На самом деле текст песни выглядит так:
Пять минут… Пять минут…
Бой часов раздастся вскоре,
Пять минут… Пять минут…
Помиритесь все, кто в ссоре.
Пять минут… Пять минут…
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много.
Чтобы не стать жертвой эффекта Манделы, нужно тщательно относиться к окружающим вас источникам информации, в особенности — к людям. Недавно британский психолог рассказала, как распознать патологического лжеца.
Олеся Маевская