Ученые из России и Индии создали нейросеть для выявления оспы обезьян

«Совместно с коллегами из Индии мы обучили искусственную нейронную сеть определять по фотографиям пораженных участков кожи, заражен ли пациент оспой обезьян или нет. Это крайне опасное заболевание, и его несвоевременная диагностика может привести к очень серьезным последствиям для организма человека и общества в целом. Наша разработка позволит оперативно выявлять оспу обезьян на ранних стадиях, причем для этого необходим только смартфон», — рассказал ученый.