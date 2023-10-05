Ученые идентифицировали морское существо, найденное в 2018 году

Международная группа зоологов и специалистов по паразитическим червям идентифицировала странное морское существо, запечатленное подводным фотографом в 2018 году у побережья Окинавы. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Пять лет назад фотограф Рё Минемизу разместил фотографии неизвестной особи в Сети и поинтересовался у других пользователей, что это может быть за животное. Никто не смог дать мужчине ответ, потому он вернулся обратно, нашел и выловил особь и держал ее, пока неизвестное существо размером с божью коровку не попало в руки исследователей.

Авторы работы обнаружили, что на самом деле это были два существа, крепко державшиеся друг за друга. Оба были типами церкарий — личинок паразитических червей. Исследователи назвали один тип моряками, а другой — пассажирами из-за ролей, которые они исполняли в симбиозе друг с другом.

Пассажиры были намного меньше, и, крепко цепляясь за матросов, образовывали полусферу с плоской вершиной. Паразиты сжимались вместе, направив головы внутрь сферы, оставив хвосты открытыми. Дальнейшее изучение дуэта показало, что они использовали свои тела как придатки, размахивая ими как ресничками на парамециях. Паразиты двигали телами в унисон, чтобы перемещать объединенную массу в воде.

Исследователи обнаружили, что такое плавание обычно инициировал только один член группы — его действия копировали те, кто находился рядом, пока все не начали двигаться. При этом коллективизированная группа могла совершать резкие движения, перепрыгивая с точки на точку, а могла двигаться устойчиво. Ученые предполагают, что эти два существа сформировали колониальный организм, отвечающий потребностям обеих групп.

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Олеся Маевская