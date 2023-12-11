Ученые: грунт в городах Арктики выделяет до 30% больше СО2, чем природная почва

«Ученые выяснили, что арктические почвы в условиях городской среды выделяют до 30% больше углекислого газа, чем в естественных условиях. Эти различия авторы связали с несколькими причинами: повышенной температурой в городах, использованием торфа в качестве субстрата для создания зеленых насаждений и особенностями ухода за ними», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством научного сотрудника Российского университета дружбы народов Марии Корнейковой при проведении замеров объемов углекислого газа, который выделяется незамороженной почвой в российской Арктике. Для получения подобных сведений ученые на протяжении двух лет собирали и изучали пробы почвы в крупном арктическом городе Мурманске, в относительно небольшом городе Апатиты и на соседних с ними природных территориях.

Проведенные исследователями замеры показали, что почвы в десяти различных регионах внутри городской черты Апатитов выделяли на 30% больше углекислого газа, чем соседние природные территории. Подобные различия не были характерны для Мурманска, что было связано с тем, что почвы в сопредельных с данным городом уголках дикой природы сами по себе выделяли аномально большие количества СО2.

При этом ученые обнаружили, что городские почвы были примерно на 3 градуса Цельсия теплее, чем грунт в природных регионах Арктики. Также они содержали в себе примерно в 2−3 раза меньше углерода, чем в соседних безлюдных регионах Заполярья. Как считают исследователи, и то, и другое говорит об очень быстрых темпах разложения органики в городских почвах, что и способствует ускоренному образованию углекислого газа.

В дополнение к этому исследователи обнаружили, что почвы газонов в Мурманске и Апатитах выделяют примерно на 10−15% меньше СО2, чем грунт рядом с деревьями и кустарниками. По мнению ученых, это связано как с наличием опавших листьев под кустарниками и деревьями, так и с тем, что коммунальные службы добавляют торф в почву рядом с этими растениями. Это необходимо учитывать при проработке мер, нацеленных на снижение объемов выбросов СО2 в российской Арктике, подытожили ученые.