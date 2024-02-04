Ученые доказали, что психотерапия меняет активность коры головного мозга

Ученые оценили активность мозга детей до и после КПТ с помощью функциональной МРТ. До лечения они продемонстрировали большую активность во многих областях мозга, чем здоровые дети. Гиперактивные зоны коры мозга включали лобную и теменную, — они играют важную роль в контроле внимания и эмоций. Также наблюдалась повышенная активность в миндалевидном теле и других областях, более глубоких, чем кора головного мозга, которые необходимы для генерации сильных эмоций, включая тревогу и страх.