Ученые доказали, что колибри могут летать боком

Большинство летающих в густом лесу птиц, чтобы преодолеть узкий просвет, не задевая веток, просто сгибают крылья, уменьшая их размах. Но вот у колибри, несмотря на их высочайшую маневренность, крылья негибкие, гнуть их они не могут. Тем не менее, они способны пролетать в отверстия размером меньше, чем размах крыльев. Как они это делают, показали эксперименты с колибри, размах крыльев у которых составляет около 12 см. Им требовалось пролететь через узкое отверстие размером в 6 см. Полет птичек снимали на высокоскоростную камеру с нескольких точек. На видео видно, как колибри, собираясь пролететь сквозь узкую дыру, разворачиваются в воздухе, выставляют одно крыло вперед, а другое отставляют назад. То есть они пролетают сквозь отверстие боком, подобно тому, как мы сами развернули бы плечи и бедра, чтобы протиснуться в очень узкую дверь.