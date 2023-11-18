Ученые доказали, что колибри могут летать боком
Можно без преувеличения сказать, что колибри постоянно в центре внимания науки. И сейчас это удивительное творение природы — один из видов птицы имеет размер 5 см, а вес всего 1,5 грамма — преподнесло новый сюрприз. Об этом открытии рассказывают в Journal of Experimental Biology ученые Калифорнийского университета в Беркли. Оказывается колибри может летать боком! На такой вариант они переходят, когда нужно проникнуть в очень узкое отверстие. Явление совершенно уникальное в пернатом мире.