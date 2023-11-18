15:32 (мск), источник: Российская газета

Ученые доказали, что колибри могут летать боком

Можно без преувеличения сказать, что колибри постоянно в центре внимания науки. И сейчас это удивительное творение природы — один из видов птицы имеет размер 5 см, а вес всего 1,5 грамма — преподнесло новый сюрприз. Об этом открытии рассказывают в Journal of Experimental Biology ученые Калифорнийского университета в Беркли. Оказывается колибри может летать боком! На такой вариант они переходят, когда нужно проникнуть в очень узкое отверстие. Явление совершенно уникальное в пернатом мире.

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Источник: Freepik

Большинство летающих в густом лесу птиц, чтобы преодолеть узкий просвет, не задевая веток, просто сгибают крылья, уменьшая их размах. Но вот у колибри, несмотря на их высочайшую маневренность, крылья негибкие, гнуть их они не могут. Тем не менее, они способны пролетать в отверстия размером меньше, чем размах крыльев. Как они это делают, показали эксперименты с колибри, размах крыльев у которых составляет около 12 см. Им требовалось пролететь через узкое отверстие размером в 6 см. Полет птичек снимали на высокоскоростную камеру с нескольких точек. На видео видно, как колибри, собираясь пролететь сквозь узкую дыру, разворачиваются в воздухе, выставляют одно крыло вперед, а другое отставляют назад. То есть они пролетают сквозь отверстие боком, подобно тому, как мы сами развернули бы плечи и бедра, чтобы протиснуться в очень узкую дверь.

Причем в этот момент колибри машут крыльями не в полной мере, а как бы чуть порхают на них. Летя боком и не очень широко размахивая крыльями, колибри проходят через узкое отверстие, не задевая его края.

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