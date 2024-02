Ученые: Деревья все хуже поглощают углекислый газ

И вот новое, опубликованное сейчас в журнале Proceedings of the National Academy of Science исследование подтвердило данные предыдущего. Ученые обнаружили, что в теплом и сухом климате деревья уже сейчас с трудом поглощают углекислый газ (CO2). И виноват, конечно, климат.