Ученые: Деревья все хуже поглощают углекислый газ

Почему? Исследователи обратили внимание, что в 2015—2016 годы особенно сильно проявлялся эффект Эль-Ниньо. И тогда почти на всех территориях средняя температура повысилась более чем на 0,5 градуса. До прихода Эль-Нино эти леса поглощали около одной трети тонн углерода на гектар в год, а с его появлением поглощение сократилось до нуля. Этот факт стал для ученых неприятным сюрпризом.