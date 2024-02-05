Ученые: Деревья все хуже поглощают углекислый газ

Напомним, что первый «удар» нанесла опубликованная несколько лет назад статья о том, что леса Амазонии в самое ближайшее время могут вообще перестать поглощать СО2. Более того, начать его выделять.
Почему? Исследователи обратили внимание, что в 2015—2016 годы особенно сильно проявлялся эффект Эль-Ниньо. И тогда почти на всех территориях средняя температура повысилась более чем на 0,5 градуса. До прихода Эль-Нино эти леса поглощали около одной трети тонн углерода на гектар в год, а с его появлением поглощение сократилось до нуля. Этот факт стал для ученых неприятным сюрпризом.
И вот новое, опубликованное сейчас в журнале Proceedings of the National Academy of Science исследование подтвердило данные предыдущего. Ученые обнаружили, что в теплом и сухом климате деревья уже сейчас с трудом поглощают углекислый газ (CO2). И виноват, конечно, климат.
Например, когда в субтропиках средняя дневная температура превышает определенную величину, это воспринимается растениями как стресс. Они начинают выделять в атмосферу запасенную ранее углекислоту. Кстати, именно в этом году начал работать очередной эффект Эль-Ниньо, со всеми неприятными для климата последствиями.
Учитывая, что средняя температура на планете непрерывно растет, а по всем прогнозам человечеству не удастся вписаться в предусмотренный Парижским соглашением температурный порог, надежды, что леса смогут компенсировать углеродный след жителей Земли и остановить капризы климата, становятся все более призрачными.