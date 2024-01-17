Ученые: большое количество братьев и сестер влияет на психику

Многие ученые, пытаясь понять, как появление в семье второго ребенка влияет на первого, приходили к неоднозначным выводам. С одной стороны, дети начинают бороться за внимание, материальные блага и заботу, что ставит их в менее благоприятное положение.

С другой стороны, данные говорят о более высоких социальных навыках у тех, кто рос с братьями или сестрами. В старшем возрасте такие люди менее склонны к разводам. Но на становление человека могут сыграть еще несколько факторов: пол остальных детей, разница в возрасте, наличие в семье одного или двух родителей.

Ученые из Университета штата Огайо решили подробнее разобраться в этом вопросе. В исследовании, опубликованном в Journal of Family Issues, приняли участие более 9400 тысяч детей из Китая и свыше 9100 из США. В среднем все подростки были в возрасте 14 лет.

Участникам дали заполнить опросники, оценивающие эмоциональное состояние, общее благополучие и субъективную продуктивность в школе. Также дети сообщили о составе семьи, в том числе о своих братьях и сестрах.

Проанализировав ответы, ученые выяснили, что большое количество детей в семье негативно сказывалось на психологическом состоянии детей. Особенно наличие братьев и сестер на год-два старше подростка. Если же разница была менее года, отрицательный эффект был еще сильнее.

На детей влияет и воспитание родителей. Так, ученые доказали, что у строгих родителей вырастает психически здоровый ребенок.

Анна Морозова