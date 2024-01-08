Ученые: бобровые пруды могут усугубить потепление в Арктике

Бобровые пруды — это новые водоемы, которые покрывают вечную мерзлоту Арктики. Изменение климата, а именно глобальное потепление, привело к тому, что арктическая тундра заросла кустарниками, из которых животные могут создавать свои убежища прямо в реке, протекающей на территории.

Созданные водоемы способствуют дальнейшему потеплению, что привлекает еще больше бобров. Поскольку в образовавшихся прудах вода теплее, она ускоряет таяние твердого грунта, который выделяет метан — один из самых мощных парниковых газов.

Как пишет The Guardian, ученые выявили четкую связь между созданными прудами и горячими точками метана, которые простирались на десятки метров вокруг водоемов. Для этого они использовали спутниковые снимки высокого разрешения 1980 и 2019 годов, а затем проанализировали инфракрасные изображения, сделанные самолетами NASA, пролетающими над регионом.

Исследователи намерены в скором времени отправиться в район нижнего бассейна реки Ноатак на северо-запад Аляски, чтобы изучить бобровые пруды. С помощью дополнительных измерений они надеются понять, как меняются выбросы в зависимости от возраста водоемов: выделяют ли они постоянный поток метана или его выброс идет на убыль через десятилетие или два?

Однако ученые отмечают, что бобры не полностью негативно влияют на экологию. Так, созданные ими оазисы способны увеличить биоразнообразие. Также для некоторых местных видов животные могут стать источником пищи, а также, вероятно, меха.

Ранее бобры изменили течение реки в Новосибирской области.