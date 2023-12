Последний альбом группы The Gang's All Here вышел в октябре 2022-го. Релиз стал первой пластинкой, участие в записи которой принял 36-летний шведский вокалист Эрик Гренвалль. Певец стал победителем шведского «Голоса» в 2009-м. Любопытно, что на своем первом прослушивании Гренвалль исполнял песню Skid Row «18 and Life».