Убрать цукаты, ограничить сахар. Готовим полезный пасхальный кулич

Мы все знаем, что пасхальный кулич — не самое полезное блюдо. В нем много сахара, он достаточно калорийный. Эта выпечка может быть тяжеловата, особенно если все семь недель вы честно держали Великий пост. Поэтому, к примеру, диетолог Анна Ивашкевич рекомендует осторожно начинать пасхальный завтрак и постепенно выходить из поста, положив на тарелку не более 1 кусочка кулича и не более 150 граммов творожной пасхи.