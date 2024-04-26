Убрать цукаты, ограничить сахар. Готовим полезный пасхальный кулич

На пасхальном столе обязательно должен быть пасхальный кулич — сдобный, печеный, сладкий. С большим количеством орехов и сухофруктов, в тесте обязательно должны быть яйца, сливочное масло. Часто добавляют сметану, сливки, тесто замешивают на молоке. Долгий Великий пост закончен и теперь можно приготовить действительно сдобную и сытную выпечку — таков кулич.
Мы все знаем, что пасхальный кулич — не самое полезное блюдо. В нем много сахара, он достаточно калорийный. Эта выпечка может быть тяжеловата, особенно если все семь недель вы честно держали Великий пост. Поэтому, к примеру, диетолог Анна Ивашкевич рекомендует осторожно начинать пасхальный завтрак и постепенно выходить из поста, положив на тарелку не более 1 кусочка кулича и не более 150 граммов творожной пасхи.
Можно также постараться испечь кулич, который не будет слишком калорийным, и будет меньше вредить вашему углеводному обмену, а, значит, и стройности фигуры.
Нутрициолог Жанна Тиханычева дала в разговоре с aif, ru несколько полезных советов, как приготовить полезный кулич на Пасху:
В каждой семье на Пасху готовят свой кулич. Традиционно его пекут с использованием сахара, изюма, цукатов, орехов, специй, дрожжей. Но такой кулич очень сладкий и высококалорийный, если человек следит за своим весом и состоянием здоровья, то наверняка захочет испечь или попробовать в гостях низкокалорийный вариант выпечки.
Чтобы приготовить полезный кулич, я рекомендую придерживаться простых правил:
- Заменить рафинированный сахар кокосовым, при этом постараться уменьшить его количество. В состав кулича в любом случае входят сладкие сухофрукты, частично они смогут заменить сахар.
- Замените пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую, также можно использовать часть других видов муки: из миндаля, кокоса, зеленой гречки и так далее. Полностью пшеничную муку заменить не получится, так как далеко не во всех видах альтернативной муки есть глютен.
- Не используйте цукаты, так как они вымачиваются в сахарном сиропе и подкрашиваются. Замените их на качественные сухофрукты, без обработки диоксидом серы: курага, изюм, сушеная клюква, вяленая черешня или вишня. Сухофрукты перед употреблением нужно очень хорошо промыть.
- Можно отказаться от дрожжей, кулич получится и без них. Можно использовать закваску, а можно взять разрыхлитель и взбить яйца до пышной пены.
- Для придания куличу яркого вкуса и аромата используйте такие специи, как зеленый кардамон, ваниль, корица, куркума, мускатный орех. А также добавляйте цедру лимона и апельсина. Чем более ярким будет вкус кулича, тем меньше сахара мы можем положить в тесто.
Уменьшить тягу к сладкому и быстрым углеводам
Чтобы не набрать лишние килограммы за время Пасхи, стоит не злоупотреблять угощениями, есть в меру и по чувству голода. Сделать акцент не на выпечке и десертах, а на белковой пище, например, яйцах, рыбе, птице или кусочке мяса, зелени, овощах. Такой рацион дает длительное насыщение, исключая перекусы и тягу к сладкому. А после праздничного стола можно прогуляться с друзьями или близкими по парку и насладиться красотой пробуждающейся природы.
Пасхальный кулич с тыквой
Рецепт нутрициолога Жанны Тиханычевой.
- 3 куриных яйца.
- 300−350 г тыквы.
- 60 г масла гхи (сливочного, топленого).
- 50 г цельнозерновой муки.
- 200 г рисовой муки.
- 60 г кокосового сахара.
- 150 мл кокосового молока.
- 1 ч.л. разрыхлителя.
- ½ ч.л. ванили.
- ½ ч.л. зеленого кардамона.
- ½ ч.л. корицы.
- ½ ч.л. сушеного имбиря.
- Щепотка мускатного ореха.
- Цедра ¼ лимона, апельсина и лайма.
- Сок ½ апельсина.
- 40 г кедровых орехов и пекана.
- 100 г сухофруктов (сушеная черешня и темный изюм).
- 1 ч.л. кленового сиропа.
- Лепестки миндаля и рубленая фисташка для украшения.
Шаг 1. Запеките тыкву с кожурой под крышкой в духовке при температуре 195 градусов в течение 45−50 минут до полного размягчения.
Шаг 2. Отделите белки от желтков, белки уберите в холодильник.
Шаг 3. Мелко нарежьте сухофрукты.
Шаг 4. Слегка подсушите на сковороде орехи, затем мелко порубите пекан.
Шаг 5. Отдельно смешайте орехи и сухофрукты.
Шаг 6. Смешайте все сухие ингредиенты, кроме орехов и сухофруктов.
Шаг 7. Масло гхи слегка охладите и взбейте его миксером в течение 2 минут.
Шаг 8. Продолжая взбивать масло, добавляйте сухие ингредиенты.
Шаг 9. Отправляйте в тесто по очереди все желтки, не переставая взбивать.
Пробейте в блендере кокосовое молоко с мякотью тыквы, кленовым сиропом и соком апельсина до однородной массы.
Шаг 10. Добавьте в сухие ингредиенты с маслом и желтками массу из цедры от цитрусовых, сухофрукты, орехи, пюре из тыквы и перемешайте.
Шаг 11. Взбейте белки в крепкую пену и аккуратно в три захода вмешайте в тесто.
Шаг 12. Аккуратно все перемешайте и разлейте по формам, смазанными маслом гхи. Сверху украсьте миндальными лепестками и фисташками.
Шаг 13. Выпекайте куличи в течение 25−27 минут при температуре 185 градусов. Оставьте в выключенной горячей духовке на 3 минуты.