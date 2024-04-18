Uber опубликовал список самых необычных забытых американцами в такси вещей

В список вошли: банка с устрицами, живая черепаха, два контейнера с пауками, скелет крысы, копченая свиная грудка, свеча с надписью «увидимся в суде», плакат Хиллари Клинтон, искусственные ягодицы, автограф Тейлор Свифт в рамке, поднос с мясным пирогом, детектор пука, парик, чемпионский пояс WWE, тест на отцовство и тревожная кнопка.