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Uber опубликовал список самых необычных забытых американцами в такси вещей

Компания по заказу такси Uber опубликовал перечень 50 самых необычных вещей, которые клиенты в США забыли в автомобилях сервиса.

Источник: AP 2023

В список вошли: банка с устрицами, живая черепаха, два контейнера с пауками, скелет крысы, копченая свиная грудка, свеча с надписью «увидимся в суде», плакат Хиллари Клинтон, искусственные ягодицы, автограф Тейлор Свифт в рамке, поднос с мясным пирогом, детектор пука, парик, чемпионский пояс WWE, тест на отцовство и тревожная кнопка.

Ранее «Ситидрайв» разместил список необычных забытых вещей в каршеринге. Чаще всего в автомобилях забывают такие небольшие повседневные предметы, как кошельки и бумажники, провода для зарядки, наушники, ключи, сумки и рюкзаки, детские игрушки.