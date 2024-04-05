У змей нашли признаки самоосознания

Известно, что некоторые виды животных обладают определенной степенью самоосознания. Для этого ученые проводят тестирование, которое заключается в нанесении специальной метки на морду животного, и затем ему дают возможность посмотреть на себя в зеркало и дотронутся до метки. Однако эта процедура работает только с теми видами, которые используют зрение в качестве основного чувства.