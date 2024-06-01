У живущей в высотке МГУ пары сапсанов появился первый птенец

На неделю позже в этом году появилось потомство у сапсанов, живущих в высотке МГУ, рядом с Музеем землеведения. Это случилось из-за майского похолодания, считают орнитологи. В кладке под шпилем ждут своего часа еще два яйца.
Хищных птиц в главном здании МГУ, где располагаются геологический, механико-математический, географический факультеты, а также ректорат, научная библиотека, Музей землеведения и Дворец культуры, начали замечать с 2005 года.
Пару нынешних соколов-сапсанов, которые «свили» постоянное гнездо под шпилем высотного здания, заприметили три года назад. Биологи, наблюдающие за ними (они даже установили в их импровизированном гнезде круглосуточное видеонаблюдение) предполагают, что это те самые птицы, которые в свое время появились на свет в «мидовской» высотке, а потом перебрались в университет, подальше от родителей. Впрочем, родственные связи столичных сапсанов никто пока не проверял.
Ученые выяснили, что до 80 процентов рациона «университетских» соколов составляют голуби-сизари, хотя в целом в список их добычи могут попадать представители 15 разных видов пернатых. Одно время сапсаны соперничали с воронами, которые также облюбовали главное здание МГУ, но в 2023 году те куда-то пропали, и соколы стали полноценными хозяевами пространства под шпилем.
Как сообщили в пресс-службе МГУ им. Ломоносова, первый птенец в прошлом году появился на свет 17 мая, а в этом — только 30-го мая. Это связывают с периодом холодов, которые ударили в середине последнего весеннего месяца. Теперь биологи ожидают вылупления еще двух его собратьев со дня на день.
Справка «МК». Сапсан — краснокнижная птица, которой в 1970-х годах не было в Москве. В 1996-м году МГУ совместно с Русским соколиным центром «ВНИИ Экология» запустили проект по восстановлению столичной популяции. Птенцов, разведенных в питомнике, выпускали в природу с университетской высотки, чтобы после они селились именно здесь.