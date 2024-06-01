У живущей в высотке МГУ пары сапсанов появился первый птенец

Пару нынешних соколов-сапсанов, которые «свили» постоянное гнездо под шпилем высотного здания, заприметили три года назад. Биологи, наблюдающие за ними (они даже установили в их импровизированном гнезде круглосуточное видеонаблюдение) предполагают, что это те самые птицы, которые в свое время появились на свет в «мидовской» высотке, а потом перебрались в университет, подальше от родителей. Впрочем, родственные связи столичных сапсанов никто пока не проверял.